FACEBOOK E I VACCINI: QUANDO IL CONFLITTO DI INTERESSE TRASFORMA L’INFORMAZIONE IN PROPAGANDA

Esiste un legame apparentemente invisibile che unisce il più grande social network del mondo ai vaccini contro il Covid 19 recentemente commercializzati.

Le etichette di Facebook sui vaccini

Facebook sembra essersi schierato infatti in prima linea in una campagna di informazione a sostegno della campagna mondiale di vaccinazione.

Abbiamo fornito informazioni autorevoli sul Covid a oltre 2 miliardi di persone, ma oggi, poiché l’accesso ai vaccini si espande, vogliamo andare ancora oltre e puntiamo a favorire la vaccinazione di circa 50 milioni di persone.

Ha recentemente dichiarato Mark Zuckerberg. Detto fatto e Facebook ha subito dato seguito a queste dichiarazioni inserendo in maniera capillare un’etichetta per ogni post che possa riferirsi al vaccino o alla campagna di vaccinazione.

La stessa cosa può essere ravvisata su Instagram, anch’esso di proprietà di Zuckerberg.

L’algoritmo impazzito

Il fatto singolare è che il post non deve essere necessariamente critico nei confronti del farmaco, ma è sufficiente che ci sia anche solo una parola che lo richiami. In sostanza basta scrivere “vaccino” e gli algoritmi di Facebook si scatenano, marchiando il post.

“Visita il centro di informazioni sul Covid 19 per risorse sui vaccini”, questa scritta campeggia nell’etichetta rilasciata da Facebook, che rimanda l’utente a questo fantomatico Centro di informazioni per il Covid.

Dalla pomposa presentazione l’utente si aspetterebbe di imbattersi in un’accuratissima sezione con dati precisi, fonti svariate e analisi dettagliate. Si tratta invero di una pagina che riporta informazioni piuttosto banali e generiche sul contenimento del virus, con consigli quali “tenete la finestra aperta”, “mantieni la distanza di sicurezza” e “rispetta le indicazioni delle autorità locali”.

Le omissioni chirurgiche di Facebook

C’è poi un’apposita sezione dedicata ai vaccini. E anche in questo caso non c’è ombra di dati e l’unica fonte riportata è quella dell’OMS.

In questa pagina Facebook riporta affermazioni particolarmente perentorie, si legge per esempio che “La sicurezza dei vaccini viene ampiamente testata prima che siano approvati” e che “Lo sviluppo del vaccino anti COVID-19 è stato accelerato senza alcun impatto sulla sua sicurezza”.

Si tratta tuttavia di informazioni particolarmente discutibili, perché Facebook omette di specificare la differenza tra autorizzazione condizionata, quella ricevuta in Europa da vaccini anti Covid, e autorizzazione normale.

Nel primo caso infatti gli sviluppatori possono fornire dati supplementari sugli effetti del vaccino anche dopo l’inizio del commercio. Mentre in un iter di autorizzazione normale tutti i dati devono essere rilasciati prima della distribuzione.

Il potenziale conflitto di interesse di Facebook

Sempre nella stessa sezione Facebook rincara però la dose affermando che “Gli effetti collaterali dei vaccini sono solitamente lievi”. Dati a supporto di questa affermazione? Nemmeno l’ombra. Stupisce la leggerezza con cui Facebook sceglie di affrontare un argomento spinoso come quello degli effetti collaterali che sembra essere invece in cima all’agenda della stessa EMA con il caso di Astrazeneca. “C’è un’associazione tra trombosi e vaccino”, ha infatti recentemente affermato Marco Cavaleri, responsabile vaccini per l’EMA.

Facebook starebbe quindi fornendo informazioni in aperta contraddizione con la principale agenzia del farmaco europea? Quelle fornite dal social network più che informazioni scientifiche sembrano slogan politici, elaborati da chi ha determinati interessi che vanno aldilà della tutela della salute pubblica. E infatti non è forse un caso che proprio Microsoft, l’azienda fondata da Bill Gates, detenga più di un miliardo di dollari di azioni di Facebook.

E non è un fatto nascosto che la Bill e Melinda Gates Foundation abbia investito svariati milioni proprio nella ricerca dei vaccini contro il Covid. Un’informazione corretta per la tutela della salute pubblica è sicuramente importante, in particolare in un periodo di emergenza sanitaria. Proprio per questo Facebook, per il suo potenziale conflitto di interesse, non sembra essere l’azienda adatta a farsi carico di una simile responsabilità.

UN CANALE TELEVISIVO UNICO NAZIONALE PER I CITTADINI. LA SFIDA, ENTRO IL 10 APRILE. €284.663 of €150.000 raised Youtube ha oscurato il canale di Byoblu. La giustificazione? Le riprese di una manifestazione di piazza di 7 mesi. Per i cittadini, niente diritto di cronaca! Oltre mezzo milione di iscritti costruiti in 14 anni di sacrifici andati in fumo. Duemila interviste a giudici della Corte Costituzionale, politici, economisti, magistrati, avvocati, giornalisti, intellettuali, duecento milioni di visualizzazioni video, tutti i vostri commenti, tutte le vostre condivisioni… tutto andato in fumo!

Abbiamo la possibilità di acquistare un canale nazionale sul digitale terrestre, in una buona numerazione, a un prezzo molto al di sotto del valore di mercato. Servono poco meno di 150 mila euro, e poi Byoblu e DavveroTV entreranno nelle case di tutti gli italiani, dalla Sicilia alla Valle d’Aosta. Bisogna raggiungere questa cifra entro il 10 aprile. Se ci state, se accettate la sfida, fate la vostra donazione ed entriamo, tutti insieme, nella storia, dalla porta principale. € Importo della Donazione: 5

10

25

50

100

200

SCEGLI TU Fai questa donazione mensile Seleziona il metodo di pagamento PayPal

Donazione con bonifico

Carta di credito

SEPA Direct Debit Informazioni Personali Nome * Cognome Indirizzo Email * Rendi anonima questa donazione. Termini Chi siamo L'indirizzo del nostro sito web è: https://www.byoblu.com. Quali dati personali raccogliamo e perché li raccogliamo Commenti Quando i visitatori lasciano commenti sul sito, raccogliamo i dati mostrati nel modulo dei commenti oltre all'indirizzo IP del visitatore e la stringa dello user agent del browser per facilitare il rilevamento dello spam. Una stringa anonimizzata creata a partire dal tuo indirizzo email (altrimenti detta hash) può essere fornita al servizio Gravatar per vedere se lo stai usando. La privacy policy del servizio Gravatar è disponibile qui: https://automattic.com/privacy/. Dopo l'approvazione del tuo commento, la tua immagine del profilo è visibile al pubblico nel contesto del tuo commento. Media Se carichi immagini sul sito web, dovresti evitare di caricare immagini che includono i dati di posizione incorporati (EXIF GPS). I visitatori del sito web possono scaricare ed estrarre qualsiasi dato sulla posizione dalle immagini sul sito web. Modulo di contatto Cookie Se lasci un commento sul nostro sito, puoi scegliere di salvare il tuo nome, indirizzo email e sito web nei cookie. Sono usati per la tua comodità in modo che tu non debba inserire nuovamente i tuoi dati quando lasci un altro commento. Questi cookie dureranno per un anno. Se hai un account e accedi a questo sito, verrà impostato un cookie temporaneo per determinare se il tuo browser accetta i cookie. Questo cookie non contiene dati personali e viene eliminato quando chiudi il browser. Quando effettui l'accesso, verranno impostati diversi cookie per salvare le tue informazioni di accesso e le tue opzioni di visualizzazione dello schermo. I cookie di accesso durano due giorni mentre i cookie per le opzioni dello schermo durano un anno. Se selezioni "Ricordami", il tuo accesso persisterà per due settimane. Se esci dal tuo account, i cookie di accesso verranno rimossi. Se modifichi o pubblichi un articolo, un cookie aggiuntivo verrà salvato nel tuo browser. Questo cookie non include dati personali, ma indica semplicemente l'ID dell'articolo appena modificato. Scade dopo 1 giorno. Contenuto incorporato da altri siti web Gli articoli su questo sito possono includere contenuti incorporati (ad esempio video, immagini, articoli, ecc.). I contenuti incorporati da altri siti web si comportano esattamente allo stesso modo come se il visitatore avesse visitato l'altro sito web. Questi siti web possono raccogliere dati su di te, usare cookie, integrare ulteriori tracciamenti di terze parti e monitorare l'interazione con quel contenuto incorporato, incluso il tracciamento della tua interazione con il contenuto incorporato se hai un account e hai effettuato l'accesso a quel sito web. Analytics Con chi condividiamo i tuoi dati Per quanto tempo conserviamo i tuoi dati Se lasci un commento, il commento e i relativi metadati vengono conservati a tempo indeterminato. È così che possiamo riconoscere e approvare automaticamente eventuali commenti successivi invece di tenerli in una coda di moderazione. Per gli utenti che si registrano sul nostro sito web (se presenti), memorizziamo anche le informazioni personali che forniscono nel loro profilo utente. Tutti gli utenti possono vedere, modificare o cancellare le loro informazioni personali in qualsiasi momento (eccetto il loro nome utente che non possono cambiare). Gli amministratori del sito web possono anche vedere e modificare queste informazioni. Quali diritti hai sui tuoi dati Se hai un account su questo sito, o hai lasciato commenti, puoi richiedere di ricevere un file esportato dal sito con i dati personali che abbiamo su di te, compresi i dati che ci hai fornito. Puoi anche richiedere che cancelliamo tutti i dati personali che ti riguardano. Questo non include i dati che siamo obbligati a conservare per scopi amministrativi, legali o di sicurezza. Dove spediamo i tuoi dati I commenti dei visitatori possono essere controllati attraverso un servizio di rilevamento automatico dello spam. Le tue informazioni di contatto [email protected]

02 3031 24664 Acconsento all’utilizzo dei dati personali. Ricevi i nuovi video di Byoblu per email Totale Donazione: €10,00 One Time