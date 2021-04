IN ARRIVO LE ISOLE COVID FREE: LA SCIENZA PERÒ NON LE GIUSTIFICA

Si sta sviluppando la pretesa volontà di rendere alcuni luoghi “Covid free“, pensando quindi di annullare del tutto il rischio di contagio.

Dalla Grecia la nuova moda del covid free

Dopo aver inaugurato in questo senso mezzi di trasporto come treni, navi e aerei, adesso sono le isole a poter diventare Covid free. In pratica le autorità locali di diverse isole europee hanno deciso di intraprendere una campagna massiccia di vaccinazione sulla loro popolazione.

Dopo aver vaccinato tutti, l’isola resterebbe così aperta solo a tre categorie di persone: i vaccinati, i guariti e i negativi al tampone. I primi ad inaugurare questa nuova pratica sono stati i greci, con l’isola di Kastellorizo le cui autorità hanno recentemente annunciato con fierezza che “l’intera isola è ora immunizzata dal Covid”.

L’Italia però non vuole essere da meno e il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha già annunciato di voler imitare l’esempio greco per Capri, Ischia e Procida.

Anche il sindaco di Lampedusa sembra andare in questa direzione, annunciando “Saremo la prima isola senza virus”.

La scienza smentisce lo scenario covid free

Quest’ossessiva ricerca di arrivare allo status di luogo incontaminabile non sembra però essere in accordo con quanto stanno dicendo le principali autorità in campo medico e scientifico. L’Agenzia Italiana del Farmaco ha infatti da tempo scritto, senza essere smentita, che

Ancora non sappiamo in maniera definitiva se la vaccinazione impedisce solo la manifestazione della malattia o anche il trasmettersi dell’infezione. Ecco perché essere vaccinati non conferisce un “certificato di libertà”.

Parole confermate da Pierluigi Lopalco, assessore alla salute nella regione Puglia: “Ho paura che avremo delle brutte sorprese sulla possibilità di essere portatori nonostante la vaccinazione”.

E infine l’ultima conferma è arrivata dalla prima istituzione mondiale in fatto di sanità, l’OMS, che si è esplicitamente espressa in maniera critica sull’introduzione di un certificato vaccinale per viaggiare. “C’è incertezza sul fatto che le vaccinazioni impediranno la trasmissione del virus”, ha così detto la portavoce dell’Organizzazione.

I vaccinati sembrano poter contagiare

Dichiarazioni che sembrano essere poi anche confermate da alcuni recenti fatti. Come a Messina, dove si sono registrati contagi in una casa di riposo a seguito della vaccinazione, oppure l’ondata di positività in Cile e Michigan dopo la seconda dose di vaccinazione. E infine la stessa testimonianza di Matteo Renzi che ha ammesso la positività della moglie dopo che questa aveva ricevuto il vaccino Astrazeneca, portando al contagio anche del figlio.

Il desiderio di istituire aree Covid free sembra quindi non avere solide certezze scientifiche su cui basarsi, ma assomiglia sempre di più ad un rituale auto rassicurante, un po’ come fare le corna o gettare il sale dietro la schiena. Perché ridurre allo zero il rischio del contagio resta un sogno scientificamente irrealizzabile.

