È veramente tutto “non essenziale” quello che ci viene precluso? La lettera di un'infermiera a Byoblu

“Lettera aperta a chiunque sia disposto ad ascoltare una di quelle poche voci fuori dal coro che vengono a torto additate come negazionisti, complottisti, no vax.”

Comincia così la lettera inviata a Byoblu da Tatiana, un’infermiera che invita tutti a partecipare alla manifestazione di oggi a Roma con la speranza che “le voci fuori dal coro superino il coro stesso”.

Sono circa 30 anni che opero nel mondo della sanità, sì lo chiamo mondo perché per me è il mio mondo dove quotidianamente esercito con dignità e responsabilità la professione che ho scelto.

Una quotidianità fatta di successi/insuccessi terapeutici, di relazioni umane, di colleghi con cui si condivide la maggior parte della giornata, di fatica, di scoraggiamento ma anche di ottimismo.

Questo ultimo anno, faticoso per tutti, è stato caratterizzato da una sorta di pensiero unico dettato dal terrore che ha offuscato la ragione di molti, da mancanza di solidarietà, da slogan ipocriti come “stare lontani ora per abbracciarci dopo”, dopo quando?

Quando sarà tardi per due fidanzati che si erano appena conosciuti, per i nonni lasciati soli l’ultimo Natale della loro vita, per i morti in ospedale ai quali è stato negato un’ultima visita dei parenti? Ci siamo in qualche modo nascosti, protetti (?) mah… forse più semplicemente terrorizzati.

Siamo stati catapultati in un modo di vivere che pensavamo non potesse mai più essere il nostro, forse è stato quello dei nostri nonni, ma mai avremmo potuto pensare che un giorno ci sarebbe stato impedito di uscire di casa, di dover dimostrare con autocertificazione la nostra necessità di stare fuori da quelle quattro mura che stanno diventando prigioni, di privarci degli affetti avendo paura di toccare, abbracciare, baciare le persone con cui fino al giorno prima eravamo legati da un qualcosa che chiamavamo, forse a torto, amore o amicizia.

Una paura diventata presto irrazionale, grazie ai bollettini “di guerra” delle ore 18, alle parole utilizzate come “coprifuoco”, al mercato nero dell’amuchina, alle folli idee di “decontaminare” la spesa riponendola nel freezer, alle innumerevoli idiozie che abbiamo fatto in nome di una salvezza. Salvezza da cosa?

Da un virus che non sarà né primo né l’ultimo, che indubbiamente esiste, ha provocato dolore a tante persone ma che forse la “scienza cosi evoluta” che ora ci propina “vaccini di ultima generazione” non è stata in grado di fronteggiare né all’inizio né dopo un anno.

Ripensiamo a tutte le tappe dal 9 marzo 2020 ad oggi, ripensiamo a quello che veniva proclamato alla tv e su internet, si sono sovrapposte notizie vere/false/così così, hanno parlato “uomini di scienza” il cui nome era fin a quel momento sconosciuto ai più ma a cui abbiamo ingenuamente, manipolati dal terrore mediatico, dato retta, seguendoli nella loro folle altalena di opinioni che hanno solo aumentato la confusione.

Siamo stati consigliati nel non affollare i “pronto soccorso” degli ospedali finché non avessimo presentato sintomi respiratori importanti per poi finire a 80 anni in rianimazione, spesso senza uscirne, autopsie “non raccomandate” per paura ma che forse agli “uomini di scienza” avrebbero dato un valido aiuto nel capire e quindi agire in “scienza e coscienza”. Cosa è cambiato in un anno?

Ci stiamo abituando, ci stiamo abituando a stare soli, a non andare a scuola a non avere amici a non frequentare parenti a non avere più una storia, la nostra storia quotidiana che iniziava dalla colazione al bar e finiva con la pizza consumata al tavolo con gli amici, passando dal parrucchiere, palestra, cinema, teatro o concerto. Siamo veramente disposti a rinunciare alla nostra storia?

È veramente tutto “non essenziale” quello che ci viene precluso? Mi guardo intorno e vedo solo indifferenza, diffidenza, sopraffazione, giudizi, una caccia alle streghe nei confronti di chi vuole riprendere a vivere, a riunirsi (il sito del Comune di Roma e il sito della Polizia di Stato hanno persino messo a disposizione un servizio per denunciare anche in modo anonimo gli assembramenti), gente che accusa i giovani di volersi divertire come se non fosse indispensabile divertirsi, gente che ti urla contro se abbassi la mascherina per soffiarti il naso, gente che ti accusa di essere un untore o un no vax se ti poni delle domande sui vaccini anticovid.

Vaccini demonizzati/osannati anche dalle istituzioni che dovrebbero per competenza controllare, approvare, dare fiducia.

Vaccini la cui produzione così veloce è stata giustificata dall’imponente messa a disposizione di fondi e ricerca che hanno reso possibile tutto ciò, poi scopri che sono medicinali sottoposti a monitoraggio addizionale (cosa significa? Che sono sperimentali!) sono deficitari di dati sulla sicurezza, sull’efficacia, sugli effetti a breve/medio e lungo termine.

Ok, mi dico allora sono sperimentali. Ok, allora se voglio firmerò un consenso informato, per quanto sia sbagliato definirlo informato ma è comunque un atto che scelgo volontariamente. No, anche questa libertà viene negata, serve promuovere una vaccinazione di massa oscurando ogni qualsivoglia diritto, viene scomodata la giurisprudenza (Decreto Legge 1 aprile 2021 n.44) per obbligare, chi si pone lecite domande e chiede tempo, a vaccinarsi con il ricatto della sospensione dello stipendio.

Come infermiera e soprattutto come cittadina mi sento profondamente tradita da uno Stato e istituzioni annesse (come i sindacati) che dovrebbero proteggere e rispettare i propri cittadini. Sono stata per breve tempo un eroe, fotografata con i segni della mascherina, addormentata su un computer sfinita dalle infinite ore trascorse in corsia, mi hanno applaudita, mi hanno ringraziato.

Ora mi additano come untrice, come irresponsabile, come no vax solo perché voglio garanzie sulla mia salute e sul futuro dei miei figli, chiedevo solo di capire, di essere trattata come una professionista pensante, invece mi trovo obbligata a sottopormi ad una vaccinazione di cui ancora non si sa abbastanza affinché possa per l’inoculazione essere richiesto e firmato un consenso informato mancando la materia prima le informazioni.

Per concludere vorrei solo far arrivare a chi crede di aver vinto la guerra che in realtà ha solo vinto una battaglia tradendo chi per loro paga, vota, assiste e cura.