IL MONTENEGRO RISCHIA DI SVENDERSI ALLA CINA: NESSUN AIUTO DALL’UE

Il Montenegro potrebbe diventare la nuova porta sull’Occidente per la Cina. Lo Stato della penisola balcanica si trova infatti in una grave posizione debitoria nei confronti di Pechino.

La trappola cinese dell’Autostrada

Tutto è iniziato nel 2014 quando il Governo di Podgorica ha siglato un contratto con la banca cinese Exim per finanziare la costruzione dell’Autostrada A1. Un’infrastruttura che dovrebbe creare un collegamento tra il porto di Bar, sul mare Adriatico, la capitale montenegrina Podgorica e la capitale serba Belgrado.

La banca cinese ha concesso 1 miliardo di dollari di prestito al Governo montenegrino per finanziare l’85% della struttura, che risulta così essere una delle più care al mondo. Solo i primi 41 chilometri sarebbero infatti costati 20 milioni di dollari circa. E adesso è arrivata la scadenza del prestito.

Entro luglio il Montenegro dovrebbe restituire quanto dato dalla banca cinese, ma su questo ci potrebbero essere dei problemi.

L’aiuto che non arriva dall’UE

Il Paese balcanico non ha al momento i soldi per ripagare il debito contratto e la Cina potrebbe approfittarne per acquisire altre infrastrutture strategiche del Montenegro. Il Governo di Podgorica si è così rivolto all’Unione europea per chiedere un finanziamento di aiuto per poter ripagare il debito.

Bruxelles si è però girata dall’altra parte, come se un’eventuale infiltrazione cinese nel mare Adriatico non fosse un problema per l’intera Europa.

L’Ue nutre preoccupazioni sugli effetti socioeconomici e finanziari di alcuni investimenti cinesi perché vi è il rischio di squilibri macroeconomici e dipendenza dal debito. Non possiamo ripagare debiti che nostri Stati partner assumono con terzi.

Ha dichiarato la Commissione UE. In sostanza l’UE riconosce il pericolo dell’ingresso cinese in uno Stato che si affaccia sul Mediterraneo, ma ne rimane sostanzialmente indifferente.

Tuttavia oltre ad un prestito c’è un altro modo con cui Bruxelles può aiutare lo Stato balcanico ed è attraverso la BCE. Perché il Montenegro, nonostante non faccia parte ufficialmente dell’eurozona, ha adottato l’euro e non potendo coniare autonomamente questa moneta, se ne deve rifornire ricorrendo ai mercati.

La BCE potrebbe quindi rendere più agevole l’accesso al mercato per questo Paese aumentando la quota di acquisto dei titoli di Stato. In questo modo il Montenegro potrebbe recuperare liquidità a basso costo e ripagare agevolmente il debito nell’interesse di tutta l’Europa, senza pesare sul bilancio europeo.

La mancanza di iniziativa di Bruxelles

Quest’impasse dell’Unione europea è stata aspramente critica perfino da un giornalista di indubbia fede europeista come Federico Fubini:

Se l’Unione europea è un’entità politica, se capisce il secolo in cui viviamo e relativi rischi, se sa fare i propri interessi, fa subito un bailout al Montenegro. Per noi è argent de poche. Impensabile che i cinesi si muovano così nel cortile di casa degli Stati Uniti, per dire.

Ha così twittato Fubini.

Non è però la prima volta che l’UE abbandona gli Stati alla conquista cinese. Era successo in Grecia, un Paese costretto a svendere il porto del Pireo all’azienda cinese COSCO, proprio per ripagare un debito che l’UE insieme al Fondo Monetario Internazionale, ne avevano preteso la restituzione fino all’ultimo centesimo.

Ci avevano detto che l’Unione europea sarebbe stata necessaria per competere con giganti come la Cina, ad oggi però sembra essere Pechino ad avere i maggiori vantaggi dalla mancanza di iniziativa di Bruxelles.

