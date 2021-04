QUESTE CURE NON S’HANNO DA FARE! MINISTERO E AIFA FANNO RICORSO CONTRO L’ORDINANZA DEL TAR CHE AVEVA BOCCIATO LA “VIGILE ATTESA” E TACHIPIRINA

Queste cure non s’hanno da fare! Viene da parafrasare la famosa frase pronunciata da Don Abbondio ne “I Promessi Sposi” con riferimento al matrimonio tra Renzo Tramaglino e Lucia Mondella.

Questo, però, non è un romanzo, ma la vita reale e in gioco c’è la salute del popolo italiano.

Il Ministero della Salute, guidato da Roberto Speranza, e l’Agenzia italiana del farmaco, presieduta dal professor Giorgio Palù, hanno fatto ricorso in appello al Consiglio di Stato contro l’ordinanza del Tar per il Lazio che ha sospeso la nota del 9 dicembre 2020, quella in cui l’Aifa indicava come unica cura domiciliare per i pazienti Covid “la vigile attesa” e la somministrazione della Tachipirina, uno dei nomi commerciali del principio attivo del paracetamolo.

I giudici amministrativi, nel ritenere fondato il ricorso dei medici presentato dagli avvocati Erich Grimaldi e Valentina Piraino, riconobbero “il diritto/dovere dei medici di prescrivere i farmaci che essi ritengono più opportuni secondo scienza e coscienza”. Questo diritto/dovere, scrissero i giudici, “non può essere compresso nell’ottica di un’attesa, potenzialmente pregiudizievole sia per il paziente che [..] per i medici stessi”.

L’avvocato Grimaldi, presidente del comitato terapie domiciliari Covid-19, ha inviato al ministro Speranza una richiesta di chiarimento sulla decisione di impugnare l’ordinanza del Tar.

Molti medici e professori universitari, forti della loro esperienza maturata sul campo, ritengono necessario curare subito la Covid-19 alla comparsa dei primi sintomi con protocolli di cura differenziati in base alle condizioni di salute del paziente e alla sua storia clinica. Tali protocolli contengono farmaci con proprietà anti infiammatorie come l’idrossiclorochina, antibiotici come l’azitromicina, ma anche zinco e vitamina C, prescrivibili solo da medici dietro osservazione clinica.

I gruppi che offrono gratuitamente assistenza domiciliare ai pazienti Covid sono: il comitato terapie domiciliari Covid-19 a cui hanno aderito molti medici in prima linea e il movimento Ippocrateorg. Secondo la loro esperienza, terapie precoci efficaci costituirebbero uno strumento fondamentale di contrasto al virus.

I protocolli di cura da loro redatti, anche grazie all’attività del comitato terapie domiciliari Covid-19, sono stati ufficialmente adottati da tre Regioni italiane: Piemonte, Molise e Marche.

In data 7 aprile 2021 il Senato della Repubblica ha approvato, quasi all’unanimità, l’ordine del giorno contenente diverse mozioni volte al potenziamento delle cure domiciliari.

217 senatori erano presenti in aula, 212 hanno votato perché il Governo si impegni ad istituire un tavolo di lavoro per la revisione delle linee guida nazionali per la cura domiciliare precoce, tenendo conto delle esperienze dei medici del territorio.

Si tratta di un chiaro indirizzo che il governo Draghi ha deciso di ignorare con la decisione di impugnare l’ordinanza del Tar, citata più volte anche nelle mozioni parlamentari.

L’ordine che il matrimonio tra Renzo e Lucia non si dovesse celebrare arrivava dai bravi di Don Rodrigo.

E qui? Chi è il don Rodrigo di turno?