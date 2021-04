BASTA CON OMERO, SOCRATE E CICERONE. LA HOWARD UNIVERSITY NEGLI STATI UNITI CHIUDE IL DIPARTIMENTO DI STUDI CLASSICI

Omero, Cicerone, Aristotele? Residuati di una cultura vecchia e polverosa che non vale la pena studiare.

La pensa in questo modo la Howard University di Washington, D.C., che sta per chiudere il Dipartimento di studi classici, l’unico in tutta la struttura.

La Howard University è famosa per essere un ateneo storicamente frequentato da afro-americani e infatti proprio qui si è laureata la vice-presidente degli Stati Uniti, Kamala Harris.

In una nota il dipartimento ha spiegato così motivi della chiusura:

La Howard University ha deciso di chiudere il dipartimento di studi classici nell’ottica di una ridefinizione delle priorità e sta attualmente negoziando con la Facoltà di filologia classica e con altri dipartimenti del College su come meglio riposizionare e riutilizzare i programmi educativi e il personale.

Non è ben chiaro cosa significhi “ridefinizione delle priorità”, certo è che forse alla Howard University non ritengono la cultura classica meritevole, non solo di essere studiata ma anche di avere un proprio dipartimento.

Socrate e Omero devono arrendersi al dio denaro, se le priorità fossero di tipo economico.

La politica dell’ateneo americano non però l’unica. In Giappone fece scalpore nel 2015 una circolare del governo ai rettori di alcune università, al fine di suggerire la chiusura delle facoltà di scienze umane e sociali. Il motivo fu spiegato dal governo nipponico dell’epoca: “bisogna offrire studi che vadano incontro alle esigenze ed ai bisogni della società”. Pragmatici i giapponesi. Il che stava a significare che con la letteratura greca e latina non si fa carriera.

Tornando alla Howard University, non mancano le polemiche. Jeremy Tate, fondatore del Classic Learning Test, un test di apprendimento utilizzato in 150 college americani e canadesi, ha parlato di “catastrofe spirituale”.

C’è chi la mette sul piano politico: la chiusura del dipartimento di studi classici rientrerebbe in un preciso progetto per escludere la cultura antica europea, definita troppo “bianca”. Seneca e Virgilio suprematisti?

Fortunatamente non per tutti. Il filosofo afro-americano, Cornel West, ha ricordato come “i classici furono alla base della formazione di Martin Luther King, simbolo dei diritti civili per i neri americani. Trascurare i classici è un segno di decadenza spirituale, di declino morale e di una profonda chiusura intellettuale che oggi imperversa nella cultura americana”.

L’America di oggi è profondamente spaccata, lacerata da forze che anziché il dialogo, come suggerivano i classici, preferiscono la furia iconoclasta, quella che decapita le statue, rimuove e riscrive la storia a proprio uso e consumo.

Si tratta di una “cancel culture”, cultura della cancellazione, che intenderebbe fare piazza pulita della tradizione classica e della storia americana, per imporre una nuova visione del mondo dove ci sarebbe spazio solo per il pensiero unico.

